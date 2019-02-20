«Ломаем стереотип, что это плохо и стыдно». Под Речицей открывается первый частный пансионат для пожилых

В бывшем санатории «Днепровские сосны», что в Речицком районе, в скором времени откроется первый в Гомельской области частный пансионат для пожилых людей. Владелец социального бизнеса Сергей Антоненко назвал свой проект «Ясная поляна» и уверяет — жить пенсионерам здесь будет не стыдно, а почетно и весело. Пансионат почти готов к приему первых постояльцев. Мы посмотрели, как все будет устроено.

«Когда я был ребенком, летом гостил в одной немецкой семье. У них были дети — мои ровесники, мы с ними дружили. Знаете, куда мы больше всего на свете любили ходить? К их бабушке в пансионат. Там было та-а-ак круто. Чего у тех пенсионеров только не было: и лошади, и какие-то игровые комнаты, и настольные игры, и приставки. Но главное — это атмосфера: знаете, там не было места тоске и унынию», — вспоминает Сергей Антоненко.





Нельзя сказать, что со времен тех немецких каникул Сергей только и мечтал о подобном доме для пенсионеров. Уже много лет у него совсем другие заботы: агроусадьба с частной конюшней и мини-зоопарком. Но в прошлом году предпринимателю неожиданно поступило необычное предложение, которое он сначала и всерьез-то не воспринял.

— Я слышал, что этот санаторий долго продавали с аукциона. Собственник — облавтотранс. Я с этим предприятием по рабочим вопросам часто пересекаюсь. И вот как-то снова приехал к ним, а мне и говорят: «Купите у нас санаторий». Засмеялся: «Я вам что, олигарх?» Ну съезди, говорят, хоть посмотри. Я посмотрел, — Антоненко делает паузу, окидывает взглядом сосновый перелесок, глубоко вдыхает прозрачный загородный воздух. — И понял — надо брать.

Взял — а потом вдруг вспомнил про тот немецкий пансионат для пожилых из детства. Ну и завертелось.





Два гектара земли со всеми постройками, беседками и собственным песчаным пляжем обошлись в 145 тысяч долларов. Сколько еще придется вложить, новый владелец не загадывает.

Первым делом предприниматель поменял в корпусе окна, подключил вай-фай, пробил скважину с водой и закупил кое-какую бытовую технику.

— Здесь будут диваны, здесь телевизор. А здесь — библиотека и компьютерный класс, — проводит экскурсию Сергей. На втором этаже — столовая и гостиная с камином. На него у владельца пансионата особые надежды: Антоненко мечтает, чтобы каждый вечер у очага постояльцы собирались большой дружной семьей.





В комнатах — только самое необходимое: кровать, шкаф, стол, табурет и телевизор. Создавать из такой аскетичной обстановки уют пенсионерам не возбраняется. К примеру, если постоялец захочет повесить на стену любимую картину, фотографию — да пусть даже и ковер! — против, уверяет Антоненко, никто не будет. Ведь условия в пансионате должны быть максимально приближены к домашним.

Номера в корпусе в основном двухместные, но планируется, что жить в них будут по одному. И это принципиальная позиция владельца.

— Если двух бабушек поместить в одну комнату, то они сядут вместе и из этой комнаты выходить не будут. А вот если бабушка одна останется, то общения ей будет не хватать и она станет чаще выходить за пределы комнаты и, следовательно, больше двигаться. Наша задача, чтобы они больше гуляли, тем более есть где: вокруг лес, река, природа. Если у постояльцев будет такое желание, то можно и огород организовать — площади позволяют.





Всего пансионат может вместить до 30 постояльцев. Стоимость пансиона для одного — 700 рублей в месяц. Сюда входит проживание, питание и досуг. Сергей Антоненко обещает пенсионерам насыщенную событиями жизнь.

— Программу хотим, как в санатории — чтобы каждый день мероприятие: концерты, игры, конкурсы, раз в неделю по желанию поездки в город, в театр, в кино, — перечисляет развлечения Антоненко.

Из постоянного медперсонала в пансионате будут лишь санитарки, планируется, что одна санитарка будет обслуживать семь пенсионеров. Раз в неделю постояльцев будет осматривать терапевт и консультировать психолог. На плановый прием к врачам поликлиники же постояльцам придется ездить по месту постоянного жительства — но расходы по транспортировке при этом берет на себя пансионат. Экстренную же помощь окажет ближайшая райбольница.

Еду для пенсионеров будет на месте готовить повар. Конкретного времени для завтраков, обедов и ужинов устанавливать не собираются: постояльцы, как и дома, смогут перекусить в любое время суток. Никаких жестких сроков для проживания в «Ясной поляне» договором не предусмотрено. Если условия не по душе, то в любой момент можно уехать.





— Нас всех воспитывали так: если ты сдал в дом престарелых родителей — это плохо, это позор. Наша цель — сломать этот стереотип. Это не дом престарелых, а пансионат. Его жители не мучаются, не страдают, а отдыхают и классно проводят время.

Правда, пока таких желающих немного — в основном Антоненко звонят родные тяжело больных лежачих пожилых мужчин и женщин. Но предприниматель говорит, что, увы, таким людям он ничем не поможет: и условий нет, и философия конкретно этого заведения — дать шанс на полноценную жизнь активным пенсионерам, которые могут, а главное — хотят получать удовольствие от жизни.

По словам создателя пансионата, у них все готово к приему гостей — ждут, пока появятся желающие.



