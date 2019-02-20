В Речицком районе мужчина угрожал убить бывшую жену ножом и топором

  • 20 февраля 2019, 10:08
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47-летнюю жительницу деревни Новокрасное угрожал убить ее 46-летний нигде не работающий бывший муж.

Как рассказал официальный представитель УВД облисполкома Юрий Пилькевич, экс-супруги живут под одной крышей, злоупотребляют спиртным. 2 февраля после очередной пьяной ссоры женщине пришлось вызывать милицию. По словам потерпевшей, сожитель размахивал ножом и топором. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

Гомельская правда
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Места: Речица (1427)

Метки: Криминал (11485), Область (6514)

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