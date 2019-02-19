В нефтяники берут друзей и родственников. Как живет нефтяная столица Беларуси?

«Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть», — сказал когда-то Александр Лукашенко. В предположения журналисты не верят, а потому посетили Речицу, чтобы узнать, как жить, когда нефть у тебя под ногами.

Небольшой город на 70 тысяч человек, окруженный десятками месторождений нефти. Повсюду в полях стоят так называемые станки-качалки — глубинные насосы с «молотками», которые, как маятники, движутся вверх и вниз, выкачивая черное золото из земли. Местные говорят, что раньше нефти было больше, и она была более качественная. Теперь же запасы истощаются, и из неглубоких скважин выкачивают очень водянистую жидкость.





Очевидно, главное предприятие города — «Белоруснефть». Районы нефтяников занимают значительную часть Речицы, особенно предместье. Пару лет назад они построили крупнейшую в Беларуси солнечную электростанцию — 115 гектаров, размеры впечатляют, но о том, что это их, напоминает вывеска и колючий забор под напряжением.

Энергия солнца в руках нефтяников

Размах объектов наводит на мысль, что здесь минимум каждый второй — состоятельный человек. И действительно, на предприятии можно получать 1000 долларов.

Но попасть туда почти нереально. По словам местных жителей, в нефтяники берут друзей и родственников работников. Разве что на сезонные работы набирают чужих, но это совсем не те деньги. Есть и другие организации, к примеру, речицкий мебельный завод, который постоянно субсидируется правительством для поддержки работы.

Из-за этого чувствуется некое расслоение, финансовое. Учителя, врачи получают 300, максимум «по-500» (не долларов). Работы мало и выбор невелик: или держишься за свое место, или уезжаешь в Гомель, который в 60 километрах от города, ну, или покорять Минск.









Жители Речицы знают о налоговом маневре, который напрямую отразится на городе, и прекрасно понимают, что, если загнутся нефтяники, то будет только хуже. Ведь, несмотря на негативные моменты, предприятие помогает городу развиваться: строятся новые кварталы и «Евроопты», а скоро запустят первый торговый центр с кинотеатром.

Эхо «Дожинок», или что посмотреть над Днепром?

Республиканские «Дожинки», которые прошли здесь в 2007 году, вспоминают до сих пор. Это был настоящий бум, так как в небольшой райцентр приехали люди изо всей Беларуси. Тогда же отремонтировали дороги, а на берегу Днепра построили амфитеатр, который на тот момент был только в Витебске. Около него стоит Часовня Евфросинии Полоцкой. Внешне напоминает ракету, и кажется, что где-то рядом притаился Язеп Дроздович, но он тут ни при чем, к сожалению.





Как и в любом белорусском городе, здесь есть костел и церковь. В последней при входе стоит двухметровый пластиковый крест той самой Евфросинии Полоцкой. Наверное, оригинал.

Кстати, существует легенда, что внучка Всеслава Чародея, которая стала монахиней, во время своего паломничества в Иерусалим останавливалась на отдых именно здесь, в Речице.

Есть здесь и забавные инсталляции в виде металлических дровосеков на набережной или элегантных мусорниц в шляпах возле местного лицея.





Ресторан, он же клуб и караоке. Ночная жизнь Полесья

После 21:00 город засыпает, а кто помоложе — отправляются в одно из трех развлекательных заведений. На удивление, просто так туда прийти нельзя: суббота, вечер — и столики только по записи. Через полчаса на телефоне нам удалось зачекиниться в ресторане «Полесье», где за вход нужно еще платить. 7 рублей — обязательная сумма, как позже выяснилось, это за развлекательную программу, в которой женщина с рыжими волосами будет искать повод вас с чем-то поздравить и кричать «с днем ​​рождения», который был у вас две недели назад.





В учреждении, которое считается одним из лучших в городе, при входе вам наденут на руку бумажный браслет, как на музыкальном фестивале, и дадут меню, где на первой странице будут правила поведения в ресторане. От кухни следует ожидать широкий выбор алкоголя, овощных блюд и суши, в которых огурец занимает половину ролла и добавлен китченес — кетчуп с майонезом. Как говорят, а что вы хотели за 6 рублей?

В отдельной комнате, курилке, сидят те самые нефтяники с пивными животами и девушки, которые рассуждают о неудачной беременности и думают, как склеить того парня за барной стойкой. На танцполе с радостью прыгают под Светлану Лободу и «Руки Вверх!», но почему-то уходят, как только начинает звучать Стинг.





Некоторого шарма добавляют специально приглашенные певицы из Гомеля, чей голос звучит под фанеру, а платья с сотнями блесток режут глаз в приглушенном свете.

В этом месте чувствуется дух начала 2000-ых, мужчины в голубых рубашках смотрят на женщин в зеленых платьях, слегка пританцовывая и через слово ругаясь матом, дико орет музыка, и вам обязательно запретят потанцевать с бокалом. Почему? Потому что так сказала заведующая...

Пьяных драк мы не увидели, людям было весело, и видно, что каждый пришел сюда за чем-то своим: кто-то ищет себе пару, кто-то отдыхает в кругу семьи, и из всего окружения выделяется 20-летний официант с татуировками на лице.





Речица — это не белорусский Дубай, и нефть не делает из жителей города миллионеров. Это обычный город с обычными людьми, где у каждого есть свои семьи, цели и проблемы. В программе социально-экономического развития регионов говорится, что средняя зарплата к 2020 году в Речицком районе должна составить 1279 рублей. Как говорится, обещанного три года ждут. Очень надеемся, что эти цифры коснутся не только тех, кто занимается нефтедобычей.