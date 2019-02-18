В Речице женщина разбудила пьяного мужчину, уснувшего на лавочке, и получила удар в лицо

Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело по обвинению речичанина в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично и рассказал, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице у подъезда многоэтажного дома по улице Советской, встретил своего знакомого, который сидел на лавочке. Вместе они ещё выпили, после чего обвиняемый заснул.

Через некоторое время он проснулся от того, что какая-то женщина его будит. По словам обвиняемого он сказал ей: «Иди своей дорогой», но это женщину не остановило, после чего между ними завязался спор. В какой-то момент мужчина ударил женщину по лицу, от чего она упала на спину на асфальт. Затем обвиняемый вместе со своим знакомым попытались поднять женщину, но она не приходила в себя, а только открывала глаза, поэтому они вызвали скорую помощь, и обвиняемый как ни в чем не бывало ушел домой. Через несколько часов к нему приехали сотрудники милиции и задержали. На вопрос, почему он ударил незнакомую женщину, обвиняемый пояснил: «Она оскорбила меня, что-то сказала, мне не понравилось».

Потерпевшая же рассказала в суде, что никаких оскорбительных слов в адрес обвиняемого она не говорила и не понимает, за что тот её ударил. К слову, свидетель, знакомый обвиняемого, который сидел на той же лавочке, подтвердил слова потерпевшей и показал, что оскорблений он не слышал.

Согласно судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, которая относится к тяжким телесным повреждениям.

— Суд Речицкого района признал гражданина Л. виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений, и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима, — рассказал заместитель прокурора Речицкого района Николай Ласица.