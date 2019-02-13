На речицком сельхозпредприятии скрыли падеж почти 500 голов скота. Возбуждено уголовное дело

  • 13 февраля 2019, 11:58
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Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя КСУП «Оборона страны» за служебный подлог.

Согласно материалам ОБЭП Речицкого РОВД, бывший управленец подозревается в том, что с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года давал указание своим подчиненным занижать количество падежа крупного рогатого скота на предприятии в ежемесячном отчете по животноводству, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Недостоверные сведения предоставлялись в главное статистическое управление по Гомельской области, а затем включались в государственную статистическую отчетность.

В результате противоправных действий подозреваемого за указанный период от учета был укрыт падеж не менее чем 497 голов скота.

Расследование уголовного дела продолжается.

Гомельская правда
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Места: Речица (1424)

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