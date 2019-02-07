В Речицком районе соседи сами потушили пожар и вынесли нелегального квартиранта. Но было поздно — фото

  • 07 февраля 2019, 13:27
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Пожар произошел в деревне Новокрасное сегодня, 7 февраля, рано утром.


В 4.15 спасатели Речицкого РОЧС выехали на место происшествия.

Очаг задымления оказался внутри деревянного нежилого дома, собственники которого умерли в 2017 году. Как выяснилось, односельчане заметили пожар и смогли потушить своими силами. До приезда спасателей 40-летний местный житель, проживающий по-соседству, обнаружил на полу в комнате мужчину. Он находился в бессознательном состоянии.

Сельчанин вынес пострадавшего из дома и передал работникам скорой помощи. Медработники пытались вернуть к жизни 57-летнего мужчину, но безрезультатно. В результате констатировали его смерть.


В результате пожара огнем повреждены вещи на площади один квадратный метр.

Причина возгорания устанавливается, сообщили в областном управлении МЧС. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем. Проверку по данному факту проводит следственно-оперативная группа.

Арина Сухова, Гомельская правда
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