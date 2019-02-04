В Речице двое рыбаков провалились под лед. Спасти удалось лишь одного

Трагедия случилась неподалеку от спасательной станции на месте, где Ведрич впадает в затон Днепра. В 12.57 поступил сигнал, что двое рыбаков провалились под лед.





Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели сумели помочь одному из них. На поверхность был вытащен и второй рыбак, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Как рассказал начальник ОСВОДа Анатолий Звертовский, погибший, 1952 г. р., проживал по улице им. Розы Люксембург. Всю свою жизнь провёл на реке. В момент трагедии был без спасательного жилета. Причина смерти устанавливается. Это могли быть как переохлаждение, так и проблемы с сердцем.