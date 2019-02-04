История о забытых могилах. О том, как Речица гордится своим уроженцем, великим актером Ефимом Копеляном

Жилой квартал на Вертолетной площадке в Речице в шутку называют «речицкой Рублевкой». Правда — чистота, уютные, ухоженные улицы, добротные коттеджи. Район расстраивается, ширится. Именно сюда отправились «Сильные новости» и группа речицких волонтеров-общественников, чтобы увидеть своими глазами новую улицу, названную в честь нашего земляка, актера Большого драматического театра в Ленинграде, киноактера, народного артиста СССР, Ефима Захаровича Копеляна.

Улица действительно оказалась молодой: часть домов — на начальном этапе постройки, некоторые «коробки» уже стоят, но окна еще темны и холодны — хозяев нет. Большинство участков не имеет заборов, дорога засыпана щебнем. Но отмечаем: на жилых домах уже есть таблички «ул. Копеляна Е.З.». Интересно, а знают ли жители, кем был Ефим Захарович? Стучим в дом.





Хозяйка немного удивлена появлению на пороге нашей «делегации», но настроена добродушно, приглашает пройти, охотно отвечает:

— Как же, знаем, кто такой Копелян! Актёр, родился в Речице. Как только улице присвоили название, мы поинтересовались, нашли информацию в интернете, очень приятно, что теперь есть улица его имени, и мы на ней живем.





В соседнем доме дверь открывает молодая пара. Волонтёры переглядываются: ну вот точно, им не до того, не будут знать!

— Конечно знаем, это актёр. Подробно не изучали, но то, что родился в Речице — это нам известно.

На сердце как будто отлегло. Все-таки не захлестнула рутина «бытовухи» и забот наших людей, есть еще место заинтересованности, включенности в проблемы не только сугубо личные...





Но много ли жителей Речицы знают именитого земляка? Спрашиваю у знакомых, друзей, активных, образованных: нет, не знаем, не слышали. Единицы знают. Не удивительно, ведь всю жизнь актёр прожил в Питере, умер в далеком 1975 году! Куда уж знать. В школе отдельного предмета о малой родине нет, на уроках МХК — не помню, чтобы о Копеляне вспоминали. В Речицком краеведческом музее на сегодня Ефиму Захаровичу посвящена часть информационного стенда. Всё аккуратно и современно, приятно отливает оргстекло, но... Сведения сухие и скупые. Сотрудники музея встречают неравнодушных волонтеров настороженно, а впоследствии даже раздражаются, мол, всё у нас хорошо, всё есть, работа по Копеляну проведена, сведения собраны. «А туристический маршрут?» «Вы о чём, где исторические факты о местонахождении его дома?»





Давайте разбираться.

Леонид Филатов в программе «Чтобы помнили» (1998) беседует с родным братом Ефима — Исааком Копеляном, питерским художником и архитектором, который детство тоже провел в Речице:

— Мы жили там в доме, который принадлежал нашему деду (Мордуху Хацкелевичу Френкелю — прим. «Сильных новостей»). Дед был лесопромышленник, а отец женился по сватовству на его дочке. Это моя мама и Ефима (показывает портрет на стене), очень красивая женщина была в молодости, у нее косы были до пола. Мы не были бедные, не были богатые. У дедушки моего, отца матери, было два собственных дома, один был на улице, на площади, а второй во дворе. Вот в этом, втором доме мы жили. Советская власть забрала их оба, в одном устроили детский сад, а второй отдали секретарю райкома, потому что дом был хороший. А мы сняли квартиру, взяли в аренду, так что никакого наследства нам не осталось«

Если, как говорят сотрудники Речицкого краеведческого музея, работа по восстановлению фактов биографии Копеляна и его семьи проведена в полном объеме, почему же мы до сих пор не знаем, где находились эти дома? И если их снесли, то почему местная власть и сам музей не встал на защиту истории малой родины?

Что говорить о домах, если даже могилы родителей Ефима Захаровича речицкая администрация и музей долгое время считали утерянными. Эмма Андреевна Гладкова, которая сорок лет ухаживала вместе со своими учениками за местом захоронения родителей Копеляна, однажды прочитала в «районке» о том, что могилы ... не сохранились! Раздосадованная женщина обратилась в газету, чтобы ложную информацию опровергли. Она вспоминает:

— Много лет я посещаю еврейское кладбище, чтобы привести в порядок место захоронения Залмана и Маши Копелян... Мы приходили с учениками, вырубали кусты, убирали листья. Еще при жизни Ефима каждый год из Ленинграда приезжала наша общая подруга, Лилия Ефимовна Финкельберг. Она с Копеляном дружила с детства и потом их теплое общение продолжалось всю жизнь. Всегда по ее приезду на родину мы ходили к старшим Копелянам на еврейское кладбище. Когда в Речицу в 2000-х годах из Питера приехал Кирилл, сын Ефима, ему сказали, что могилы утеряны. Странно, но в музее знали, что я руководитель туристско-краеведческого клуба «Кадр» и собираю сведения о их семье, но никто даже не подумал направить ко мне Кирилла!





Не меньше «Сильные новости» потряс и тот факт, что красивый памятник, который привез на могилу родителей из Ленинграда Исаак Копелян в конце 50-х, не простоял и нескольких лет.





Эмма Андреевна делится воспоминаниями:

— Памятник был необычный. Детали, конечно уже и не вспомню, но лежала красная мраморная плита, а на ней — два раскрытых свитка из металла. На одном были выгравированы данные Залмана, на другом — Маши. Протрёшь их — отливают блеском на солнце очень красиво. Однажды приехала Лиля, мы по обычаю пошли на кладбище, а там на месте свитков — дыры! Остался мраморный постамент. Если вы были на кладбище, то видели, что внизу, если копнуть, крошка красная до сих пор есть. Так вот, на тот момент осталось только красное основание, а свитки были вырваны «по живому». Скорее всего, их сдали за деньги, как цветной металл. У Лилии Ефимовны слезы брызнули из глаз, она закричала: «Звери!», стала ругаться и плакать. На кладбище тогда был сторож — пьяница, мы не знаем, сам он вырвал эти свитки или с его помощью... Но кто мог пойти вглубь, где довольно плотные заросли? Лиля в то время в Ленингаде руководила туристским бюро, женщина была «боевая», и уж с пьянчужкой могла справиться. Побежала к нему, притянула на могилу, показала эти дыры вместо свитков, и сказала, что за сутки должны быть поставлены памятники хоть какие, а иначе — суд. И он сделал серые памятники, которые там и сегодня стоят, на красное развалившееся основание. Еще жив был Ефим, произошло это в начале 60-х...





Конечно, из-за того, что крошка постоянно рассыпалась, могилы затянуло порослью. Я, мои ученики, муж ходили каждый год, вырубали заросли травы и кустов, чтобы хоть кто-то знал, где похоронены родители Копеляна. Когда я прочитала статью в газете, о том, что могил нет, мне стало очень больно. Столько лет мы ходили туда, старались хоть как-то облагородить место захоронения... А, оказалось, что нет могил. Сейчас, они, кстати, в ужасном состоянии.





Многие, услышав эти рассказы, возразят: если в Речице забыли о могиле самого Копеляна, то что уж до могил родителей! История их забвения, может, и вторична. Но не это ли говорит об общей тенденции не ценить наследие, относиться пренебрежительно к истории своего местечка?

Ведь Копелян был не просто «каким-то актёром». Собирая материал о нём, о его работе в театре, на съемочных площадках и «за кадром», в голову приходит лишь одно: это — человек-легенда. Великие советские актёры и режиссеры, которым довелось работать с «Ефильмом Закадровичем» (как он назвал себя сам), в интервью и телепередачах рассказывают забавные истории, связанные с ним, так, как будто они произошли вчера. Когда умер Копелян, режиссер БДТ Товстоногов сказал: «Из театра ушла совесть». Что он имел ввиду, оставалось непонятным до тех пор, пока автор не услышала фразу его супруги, актрисы того же театра Людмилы Макаровой, сказанную в программе О. Басилашвили «С потолка»: «Когда кто-то из друзей или актёров начинал в кураже что-то выдумывать или привирать, Фима никогда не делал замечания. Он просто смотрел на этого человека. И всё, он замолкал! Человек не хотел при нем врать. Вот это „совесть“ и есть».

Вот таким был Копелян — талантливый актёр с голосом необыкновенной глубины, прекрасный человек, о скромности и одновременно юморе которого современники вспоминают до сих пор с придыханием. Почему же так мало знаем о нем мы, речичане?

Осенью 2018 году Речицкий ГДК провел в своих стенах l Конкурс чтецов и актёрской песни им. Е.З. Копеляна — путь по восстановлению незаслуженно забытого земляка в самом начале, возможно, хорошая традиция закрепится. Многое зависит и от заинтересованности местных властей, музея, самой образованной части нашего города — учителей. Хорошо бы не «отмахиваться» и от идеи туристического маршрута «Копелян». Тем более, есть еще люди, которые владеют информацией, а ведь они когда-нибудь уйдут. Волонтеры по крупицам собирают сведения: где жила семья Копелянов, где учились их дети, как и где доживали свои годы Залман и Маша. Совсем скоро начнется сбор денег на восстановление памятников отца и матери Копеляна. Остается только надеется, что хорошие дела поддержит и местная власть и те, кто непосредственно заинтересован в сохранении культурного и исторического наследия региона — музей. Тем более повод есть — Год малой родины в Беларуси продлен до 2020.

Пока же имеем то, что имеем: памятную доску Ефиму Захаровичу на кинотеатре «Беларусь», улицу «им. Копеляна Е.З», часть стенда в Речицком краеведческой музее, Конкурс чтецов и актёрской песни им. Е.З. Копеляна. Ну и «забытые» могилы родителей, которые по-прежнему убирают неравнодушные горожане.





Если кто-то располагает какой-либо информацией, фотографиями, историями, связанными с жизнью семьи Копелянов в Речице, просим откликнуться и поучаствовать в общем деле!