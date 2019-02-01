В Речицком районе мужчина сгорел на пожаре в деревянном доме — видео, фото

Трагедия случилась 31 января в деревне Ветхинь примерно в час дня.

К приезду спасателей деревянный дом полыхал и внутри и снаружи. Сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина 1986 года на полу в горящей комнате.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара. Скорее всего это неострожноее обращение с огнем при курении, сообщает Гомельское ОУ МЧС.



