Речичанка нашла в такси чужой кошелек, потратила 300 рублей и стала фигуранткой уголовного дела

  • 29 января 2019, 09:45
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Вечером 4 января 35-летняя речичанка оставила в одном из такси города кошелёк с 300 рублями. Имуществом завладела 20-летняя неработающая местная жительница, которая воспользовалась услугами такси после.

О находке она не сообщила, деньги потратила. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».




Марина Атаманчук, dneprovec.by
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