В Речицком районе Porsche пошел на обгон и врезался в Nissan, один из водителей в больнице

  • 28 января 2019, 17:12
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В минувшую пятницу в Речицком районе столкнулись два автомобиля.

Как сообщили в УВД, авария произошла на автодороге «Октябрьский — Паричи — Речица». Porsche, пытаясь совершить обгон, выехал на встречку, где и столкнулся с Nissan, который в тот момент поворачивал налево.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. 56-летняя водитель Nissan получила травмы и госпитализирована в районную больницу.




gomel.today
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Места: Речица (1415)

Метки: Авто (6305), Область (6440), Происшествия (13830)

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