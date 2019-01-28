В Речицком районе Porsche пошел на обгон и врезался в Nissan, один из водителей в больнице

В минувшую пятницу в Речицком районе столкнулись два автомобиля.

Как сообщили в УВД, авария произошла на автодороге «Октябрьский — Паричи — Речица». Porsche, пытаясь совершить обгон, выехал на встречку, где и столкнулся с Nissan, который в тот момент поворачивал налево.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. 56-летняя водитель Nissan получила травмы и госпитализирована в районную больницу.