От удара разбилось лобовое. В Речице таксист въехал в «ГАЗ», пострадала пассажирка — фото

  • 25 января 2019, 13:30
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Авария случилась 24 января примерно в 15:30 на улице Снежкова.


Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, водитель «Рено Логан» выбрал опасную дистанцию и въехал в «ГАЗ 5314». Пассажирка такси получила травмы, но от госпитализации отказалась.




gomel.today
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