Житель Речицкого района незаконно рубил лес прямо под фотоловушкой. Естественно, попался

24 декабря в Лисковском лесничестве ГЛХУ «Василевичский лесхоз» был выявлен случай незаконной рубки леса. Нарушителем оказался житель Лисок.

Удалось это установить с помощью камеры фото- и видеофиксации, которая размещается на одной из лесных дорог. Надо сказать, что мужчина свою вину признал. В отношении его было вынесено постановление об административном взыскании по части второй статьи 15.22 КоАП Республики Беларусь. Также нарушителю пришлось уплатить за вред, причинённый окружающей среде.