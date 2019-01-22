Видеофакт: речицких милиционеров отправили чистить снег

  • 22 января 2019, 11:28
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Фото: dneprovec.by

Правоохранители решили присоединиться к акции БРСМ «Мы выбираем помощь пожилым людям. Зима» и убрать сугробы возле подъездов домов, где живут пожилые одинокие люди и ветераны.

Начальник отдела ГАИ Речицкого РОВД Андрей Котенко, который возглавил «снежный десант», рассказал, что никого уговаривать не пришлось, ребята вышли по первому слову: «Сделать доброе дело всегда приятно».




Белсат
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