«Полное имя нашего папы Венцьзе. Это получается, Мейлин Венцьзеевна?!» Интернациональная пара из Речицы рассказывает о трудностях при регистрации своего ребенка в ЗАГСе

С первыми трудностями Анастасия и Вен столкнулись, когда приняли решение узаконить отношения. Гражданин КНР и гражданка РБ брак регистрировали скромно, в Отделе ЗАГС Речицкого райисполкома.

— Вен приехал ненадолго из Китая, — вспоминает Анастасия. — Тогда еще не было безвизового режима, я делала приглашение, по которому мой жених прибыл в Беларусь. У нас было очень мало времени для решения вопросов. В основном с «непонятностями» и сложностями мы столкнулись при переводе документов. В Речице мы не смогли сделать нотариальные переводы с китайского, т.к. нет специалиста. Та же история в Гомеле. Помогли нам только в минском агентстве. Потом встал вопрос про апостиль: мне даже не могли сказать, нужен он или не нужен! Оказалось, для китайских документов в Беларуси — не нужен. Чтобы подать заявление в ЗАГС, наряду с правильно подготовленными бумагами, справками и т. п., от нас попросили присутствие переводчика с китайского языка. Вроде бы ничего удивительного — иностранный гражданин должен понимать, что он подписывает, чтобы в последствии вместо жены не оказалась продана почка... Но человека со знанием китайского мы так и не нашли. Подачу документов и регистрацию брака провели в присутствии переводчика, который работал с Веном на английском.





Сотрудники ЗАГС в Речице не удивляются интернациональным бракам, хотя они всё еще редки. По статистике, предоставленной отделом Загс Речицкого райисполкома, за период с 01 января 2017г. по 18 января 2019 (т.е. за два года) наши специалисты выдали 80 свидетельств о браке, заключенном между белорусами и гражданами других государств. Конечно, подавляющее большинство — союзы с россиянами и украинцами, которые мы не будем называть интернациональными (41 брак с гражданами РФ и 20 — с украинцами). Скромнее статистика по бракам с гражданами Египта, Франции, Италии, Израиля, Латвии, Таджикистана, Китая, Великобритании — у каждой из этих стран по одному браку, причем, во всех случаях, кроме Великобритании, иностранцы — представители сильной половины человечества, а девушки, соответственно, наши. По два брака у Алжирской Народной Демократической Республики и Узбекистана, по три — у Казахстана и Армении.





Специалист отдела Загс в Речице Дудкина Алла Васильевна комментирует:

— Всех желающих узаконить свои отношения, будь то иностранцы или наши граждане, мы встречаем доброжелательно и всячески стараемся помочь, если это в наших силах. Процедура подачи заявлений для иностранных граждан хорошо отлажена, есть конкретный перечень документов, которые должны предоставить будущие молодожены. Вена и Анастасию регистрировала я, очень приятная и скромная пара. Как и все брачующиеся, которые регистрируются в Республике Беларусь, они получили свидетельство о заключении брака обычного белорусского образца.





— Мы расписались в Речице и буквально через пару дней Вен уехал — его ждал большой рабочий проект в Сьерра-Леоне, — продолжает Анастасия. — Я же была в положении, поэтому поехать с мужем не могла, мы приняли решение, что рожать я буду здесь, в Беларуси, в родном городе. Настоящая красивая свадьба у нас была в Китае, уже после рождения нашей дочки Мейлин.

— Кстати, забавная история была с регистрацией рождения Мейлин в Речице, — вспоминает Настя. — Я думала, что в случае иностранного брака девочке можно не давать отчество. Но по белорусскому законодательству мы не можем оставить ребенка без «iмя па бацьку». Даже работники ЗАГС озадачились. Полное имя нашего папы Венцьзе. Это получается, Мейлин Венцьзеевна?!





Специалист отдела ЗАГС Солдатова Марина Вячеславовна вспоминает:

— Действительно, бывают сложности в написании отчества, когда у папы имя ... особенное. Как правило, мы справляемся с задачей, тем более, родители в заявлении указывают, в какой форме отчество для них будет приемлемо. В случае с Мейлин, мама написала в заявлении форму имени «Венцьзе» без изменений, и мы присвоили такое отчество малышке, это не противоречит закону. Имя и отчество девочки по документам Мейлин Венцьзе. Если возникают какие-то казусные ситуации с регистрацией рождения, мы связываемся с Главным управлением юстиции Гомельского облисполкома и консультируемся там, но так как у нас работают опытные квалифицированные специалисты, такое случается крайне редко.

Родители Вена приняли белорусскую невестку тепло, не говоря уже о внучке. Мейлин стала всеобщей любимицей семьи Чжоу. По словам Анастасии, китайцы производят впечатление открытых к общению и добродушных людей.

— А еще меня удивило, что китайцы очень суеверны, — делится впечатлениями наша собеседница. — Хоть семья мужа поддерживает атеистскую философию (по их словам), но, если что-то очень надо попросить у «высших сил», они с удовольствием, посетят буддистский храм (улыбается). Вместе с тем, они верят в сглазы, приметы, даже день свадьбы принято назначать по предсказанию ведьмы. Нам было предсказано три даты, и свадьбу мы играли в последнюю удачную дату в году. Если бы не успели? Возможно, по настоянию родителей Вена, торжество пришлось бы отложить на следующий год. Так же суеверия и связанные с ними традиции распространяются и на детей. Бабушка сразу подарила Мейлин обереги в виде серебряных браслетов на двух ручках.





Комментарий редакции: Часть населения Китая не относит себя к конкретной религии. Китайская народная религия — шэнизм — комплекс религиозных представлений, сложившихся в ходе исторического развития китайской цивилизации. Это эклектическое сочетание религиозных верований и практик, основанных, прежде всего, на почитании предков и сил природы, добрых и злых духов, а также Неба, которое оказывает влияние на общество и правителей. Имеет множество региональных форм, происходящих от разных источников; примерно к XI веку сложился синкретизм, основанный на буддийских представлениях о карме и перерождении, а также даосском учении об иерархии богов. (Источник — Википедия)

— Территориальное деление в Китае довольно сложное — провинции, городские округи, уезды. Скажу просто — ближайший к нам крупный город — Ланьчжоу. Наша квартира находится в спальном районе с множеством жилых комплексов — гарденов, — продолжает Анастасия. — Когда я гуляла с коляской, на меня все обращали внимание. Сначала было очень странно и непривычно: прохожие просто останавливались, начинали что-то спрашивать на китайском языке, улыбались, довольно бесцеремонно заглядывали в коляску... На самом деле в нашем уезде (похоже на район) очень мало интернациональных браков, на 400 тыс. населения — всего 3 семьи, включая нашу. Получается, с китайскими мужьями проживают еще две иностранные девушки: из Вьемнама и Украины. Поэтому, конечно, мамочка со славянской наружностью вызывает повышенный интерес. Так же, как и ребенок в коляске. Подозреваю, что китаянки, которые так неделикатно заглядывали в коляску и пытались отвернуть одеяльце, просто любопытствовали, на кого же похожа Мейлюша! Кстати, любопытство это тоже отличительная черта китайцев.





Разумеется, не только Анастасия в Китае — местная достопримечательность. Так же экзотически смотрится и Вен, ожидая за стойкой бара в кафе «Город» свою пиццу. Кстати, от речицкой пиццы Вен в восторге (говорит по-английски):

— Самая вкусная пицца, которую я ел! Даже в Италии, по-моему, она не такая вкусная! А в Китае пиццу совсем не умеют готовить. Рядом с домом открыли пиццерию, мы с Настей хотели полакомиться, заказали там любимое блюдо и... выбросили в мусорку. В Речице всегда ем пиццу с удовольствием! Что касается в общем города — впечатляет аккуратное движение на дорогах, вежливость водителей. У вас считается нормой пропустить пешехода. И все люди довольно вежливые. Мне нравится Речица тишиной, сейчас снега много, красиво! А Минск сразу бросился в глаза колоритными старыми зданиями, башенками, часами... В Китае в крупных центрах в основном новые, современные здания, от которых веет холодом цивилизации. А мне больше по душе архитектура, напоминающая о истории городов. Пусть в Речице и не много таких зданий, но у нее есть свой шарм, она покоряет тихой простотой.

Анастасия дополняет мужа:

— Мы хотим жить в Беларуси. Для меня важно сохранить русский язык у детей. Малыши очень быстро схватывают языковую культуру. Скоро мы снова поедем в Китай, к двум годам девочка уже будет пытаться говорить и я уверена, что находясь в Китае, она «схватит» именно китайский. Думаю, что для ребенка нужно и полезно знать язык и папы, и мамы. В связи с интеграцией, в Минске уже есть возможность изучать китайский язык в школе, насколько я знаю. Ну и, понятное дело, с Веном дома мы общаемся по-английски, таким образом, дочка будет знать еще и английский, меня это тоже радует. Трудно сказать, как сложится жизнь, но пока я придерживаюсь мнения, что в будущем проживание в Минске для нашей семьи перспективно. Муж меня в этом поддерживает.





Что ж, связи с Китаем «укрепились» не только в Речице. По неофициальным данным, белоруско-китайские дети появились и в Светлогорском районе — несколько одиноких мам зарегистрировали малышей в местном отделе ЗАГС. Рождение их связано, скорее всего, со строительством в Светлогорске белорусско-китайского предприятия по переработке сульфатной беленой целлюлозы. Достоверно известно одно: группа китайских специалистов покинула Беларусь в октябре 2018 года, когда завод был остановлен на неопределенный срок по причине несоответствия экологическим нормам. Поэтому увидят ли светлогорские малыши своих китайских пап, большой вопрос. А вот за Анастасию и Вена можно порадоваться и пожелать им удачи, и конечно, пополнения!