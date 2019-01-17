Речицкая ГАИ хочет отменить штраф водителю, выписанный за непропуск пешеходов, переходивших дорогу на «красный»

Ранее «Сильные новости» сообщали о странной ситуации, в которую попал речичанин в минувшее воскресенье.

Напомним, мужчина спокойно ехал на «зеленый» сигнал светофора, когда его вдруг остановил инспектор ГАИ и выписал ему штраф за то, что он, якобы, не пропустил пешеходов. У водителя сохранилась видеозапись инцидента, на которой четко видно, что два человека пытаются перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, и именно их-то и не пропускает речичанин.

После публикации записи регистратора инцидент вызвал широкий резонанс в Сети. И, как стало известно, в ГАИ решили разобраться с инцидентом.

Как удалось узнать TUT.by, уже на следующий день после публикации мужчине позвонили и пообещали разобраться.

— Сказали, что изучают видео. Будут вместе с прокуратурой думать об отмене постановления. Мне сказали, что нужно к ним подъехать, но я пока не ездил — некогда, — пояснил водитель изданию.