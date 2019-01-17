Речицкая ГАИ хочет отменить штраф водителю, выписанный за непропуск пешеходов, переходивших дорогу на «красный»
- 17 января 2019, 10:47
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