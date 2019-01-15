Видеофакт: в Речице оштрафовали водителя за непропуск пешеходов, которые шли... на красный

В воскресенье днем речицкому водителю выписали штраф. Однако ситуация довольно странная: мужчину обвиняют в непропуске пешеходов, хотя они переходили дорогу на красный.

В подтверждение своих слов водитель опубликовал запись с видеорегистратора в сообществе «Речица Автопомощь». По словам молодого человека, инспекторы настаивали на том, что нарушений со стороны пешеходов не было, однако наотрез отказывать смотреть видеозапись.



«В наше время без регистратора свою невиновность доказать практически невозможно, так как у нас прав тот, у кого больше прав», — уверены пользователи соцсетей.

Впрочем, речичане уверены — не следовало подписывать протокол, настаивая на подробном разбирательстве. Однако не все потеряно: с видеозаписью уже ознакомились в ГАИ. Возможно, с их помощью удастся расставить все точки над «i» и добиться правды.