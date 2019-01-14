«Ручной качественный труд всегда стоил не дешево, и это нормально!» — дизайнер одежды из Речицы Элла Ковалева делится историей «жизни» собственного мини-бренда

Все ли модницы и любительницы эксклюзива знают, что в Речице есть потрясающий мастер, создающий одежду — Элла Ковалева? «Сильные новости» напросились в гости, чтобы рассказать историю успеха молодой женщины, которая живет и творит в небольшом белорусском городке.

Пока проходим в дом за хозяйкой, с восхищением смотрим, как стильно, с каким безупречным вкусом оформлено пространство, конечно, начинаем фотографировать, но настороженный взгляд хозяйки нас останавливает:

— Вообще, мы люди довольно закрытые от внешнего мира. В наш дом имеют доступ только самые близкие — это очень личное. Тут особая энергетика, которую мы стараемся сохранить. Если честно, мы с мужем минимизируем даже походы в магазин. Начали хлеб сами печь, сыр делаем, кроликов разводим...... (улыбается)





— Но как же так? Обычно в сфере дизайна и моды каждый пытается выделиться, показать себя как можно интереснее и, как правило, это люди публичные. Ведь чтобы продать свой продукт, нужно быть на виду!



— У всех по-разному. Моя любовь к уединению в своей мастерской вовсе не говорит о том, что мне не доставляет удовольствие общение с творческими людьми и участие в разнообразных хенд-мейд выставках и показах. Я общаюсь с коллегами, провожу мастер-классы. Но любое творчество, на мой взгляд, требует покоя, сосредоточения и ощущения внутренней гармонии. Ведь изделия ELKO от начала до конца создаются руками. Даже сшить вещь из готового материала — это особый настрой, а в моей одежде каждый миллиметр текстиля проходит через кончики пальцев.





— То есть, твои изделия ручной работы начинаются с... Чего?

Элла приглашает в мастерскую:

— В любом случае и платье, и пальто, и жакет начинаются с идеи. С некого образа, отражающего мое представление о том, какой должна быть та или иная вещь. И уже потом подбираются подходящие материалы, возникают разноцветные облачка различного рода шерсти, волокон, натурального шелка, затейливых кудряшек пряжи ручной работы... Вот, смотрите!





Из многочисленных коробов, стоящих на полках, выглядывают рулоны цветной шерсти, окрашенного вручную шелка и натуральной пряжи. Рабочий стол занимает большую часть мастерской. Предугадывая вопрос, Элла начинает рассказывать:

— Начало процесса валяния — это выкладывание на ровную поверхность шерсти и волокон определенным образом. Все это выкладывается тонкими прядками на шаблоне изделия (выкройки, увеличенной в размере). К примеру, такой макет может достигать более 2 метров в длину, если планируется, например, платье «в пол», т.к. шерсть в процессе работы может усаживаться чуть ли не в два раза! На саму раскладку уходит от 3-х до 7 дней! Это, не считая процесса валяния (еще 4-5 дней кропотливого ручного труда), и несколько дней на отделку.

В своей работе я использую, в основном, натуральные материалы. Я приверженник так называемого эко-стиля, который с каждым годом набирает во всем мире все большую популярность. Но даже одни и те же материалы бывают разного качества, а их выбор напрямую зависит от результата, который мы хотим получить в итоге. В любом случае — это практически всегда natural. Признаюсь честно, натуральное сырье стоит недешево и это напрямую влияет на конечную стоимость готового изделия. Так же строго я отношусь к отделке и фурнитуре. Пуговички, застежки, крючки, тесьма, кружево... Все это должно быть если не эксклюзивным, то, как минимум, качественным и интересным. Ведь каждое мое изделие — это абсолютно уникальный продукт, повторение которого невозможно. В этом и есть прелесть ручной работы.

Пару лет назад я заинтересовалась прядением. Поэтому зачастую в декоре и отделке использую собственную пряжу ручной работы. А после прядения начала осваивать ткачество... Так что теперь в ассортименте еще и тканые вещи. Иногда комбинирую в одном изделии сразу несколько видов текстиля. Вообще, процесс ручной работы всегда уникальный, а иногда и спонтанный — никогда не знаешь, куда занесет фантазия и вдохновение! Порой конечный результат может сильно отличаться от первоначальной задумки.





— Ваши работы выглядят как произведения искусства, даже страшно спрашивать цену. Тем более, если знаешь, что все материалы натуральные.

— Кроме того, что материалы натуральные, в процессе работы используются сложные техники. Например, я очень люблю валяние на основе шелка с последующим окрашиванием в технике медиум-принт. Для нее используются настоящие растения — цветы, травы, различные веточки и листья. И все это на разноцветном фоне, созданном специальными красителями. Получается очень изысканно! Я не спорю: не каждая жительница Беларуси может позволить себе платье из натурального шёлка и шерсти класса Люкс с неповторимым ратительным принтом. Кстати, журналисты часто об этом спрашивают. Но тут нужно четко понимать: ты платишь деньги, во-первых, именно за натуральность материалов, а, во-вторых, за полнейшую эксклюзивность (твое платье-пальто-жакет абсолютно неповторимы и однозначно в одном экземпляре, это штучная вещь, которую ты не купишь ни в одном магазине).

Поскольку я работаю одна (у меня нет никаких подмастерьев и никаких «негров»)), то в стоимость закладываются не только трудоемкость, но и затраты по времени. В среднем на изготовление пальто со сложной отделкой уходит от трех недель до одного месяца кропотливого труда. Это ведь не массовое производство одежды, а авторский продукт. Вещи рождаются не каждый день, но все находят своих хозяек. На постсоветском пространстве довольно много любительниц эксклюзива. А что касается Беларуси... Конечно, нам, мастерам, хотелось бы, чтобы все желающие приобрести нашу одежду имели такую возможность. А если такой возможности нет — это, скорее, вопрос уровня жизни, а не высоких цен на изделия ручной работы.





— Наверняка нашим читателям будет интересно узнать о том, где же все-таки «живет» твоя одежда, представительниц каких стран радует?

Ну, начнем с того, что я постоянно участвую в различного рода ханд-мэйд выставках, как республиканских, так и международных. Многие изделия продаются именно там. Это здорово, когда покупатель имеет возможность пообщаться с мастером, уточнить нюансы работы и получить полную информацию об интересующей его вещи. И, конечно, в наше время только самый ленивый не размещает примеры своих работ в интернете, благо сейчас огромное количество ресурсов, которые представляют именно изделия ручной работы. Любой желающий, которому пришлись по душе вещи от ELKO, независимо в какой точке мира он находится, может сделать заказ или купить уже готовую работу. На сегодняшний день 2/3 покупателей — жители России и Беларуси, 1/3 — жители Европы.





— Про одежду мы поговорили. Но на твоих страницах в Инстаграм , Вконтакте и Фэйсбуке есть еще и сумки. Их ты тоже делаешь сама?

Смотря, какие сумки ты имеешь в виду. Если комбинированные с кожей, то это эксперимент моего мужа, человека, безусловно, творчески одаренного. Кстати, именно ему я должна сказать «спасибо» за свою уютную и функциональную мастерскую, где все сделано его руками. В итоге эксперимента с сумками получилась очень интересная дизайнерская коллекция. Я тоже иногда их делаю, под настроение. Но они, в основном, валяные и тканые. Так что ELKO — это не только одежда.





Как радушная хозяйка, Элла приглашает на чаепитие и появляется возможность задать еще несколько вопросов, уже не столько относящихся к творчеству, сколько к жизни.

— Элла, получается, что изготовление одежды — это твой основной доход? Ты вообще ходишь еще куда-нибудь на работу?

— Мы — семья ремесленников и фермеров. Наш основной доход — это производство мяса кролика, ну и, естественно, продажа одежды и аксессуаров ручной работы. Ты знаешь, каждый выбирает сам. Может, людям нравится ходить на работу с 8.00 до 17.00? Скорее всего, это просто дело привычки, сложившейся поколениями. Но для нас более эффективно работать дома, на радость себе и на пользу людям. Это, безусловно, ответственность, если что — не на кого свалить какие-то промахи: нет начальника с завышенными требованиями, нет коллег, которые помешали... Ты сам себе режиссер. Забот хватает, но мы справляемся. Так что в Беларуси вполне комфортно можно жить, работая дома. Как говорится, «не отходя от кассы».





— Расскажи немного о своем доме. Кто придумывал дизайн, как вообще называется такой стиль? Неужели всё сделано своими руками?

— Да, как я уже говорила, муж у меня креативный человек, кроме того, с золотыми руками. Как-то все само всё сложилось с дизайном, потому что наши с мужем вкусы практически полностью совпадают. Мы любители натуральных материалов в отделке, и декор нашего жилья соответствующий: натуральный камень, дерево, растительные эко обои. Какой конкретно стиль — сказать сложно, но понятно, что это близко к этностилю с упором на экологически чистые материалы. Действительно, практически все у нас сделано своими руками, как, например, дверь, которая тебя так впечатлила!





— Дверь шикарная. Последний вопрос: если бы завтра тебе позвонили из Парижа, к примеру, и пригласили руководить производством, оставила бы прежнюю жизнь в Речице, своих кроликов, мастерскую? Мужа?

— Мои приоритеты — моя семья, мой дом и только потом работа. И меня это устраивает. А Париж.... Ну только если поучаствовать в каком-нибудь интересном мероприятии, пообщаться с креативными людьми и... со свежими силами приняться за новую коллекцию.





От Ковалевых мы уходили под большим впечатлением. Вот как, оказывается, живут целые семьи: занимаются любимыми делами прямо дома, работают каждый в своей мастерской. На столе — свой хлеб. В крольчатнике — другие заботы: и корма закупить, и реализовать мясо, и за поголовьем следить. И никто не выдумывал никаких мини-брендов. Просто увлеченные люди делают то, чего не могут не делать. Создают вокруг себя ту атмосферу, которая радует именно их. Без кича, гордости, игры на публику. А из увлеченности, упорства и трудолюбия получается вот такой искренний и неповторимый фешн — ELKO.