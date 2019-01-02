Фотофакт: в Речице столкнулись Citroen C5 и «Жигули», две пассажирки госпитализированы
- 02 января 2019, 13:33
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Места: Речица (1406)
Метки: Авто (6195), Область (6354), Происшествия (13631)
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