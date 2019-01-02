Фотофакт: в Речице столкнулись Citroen C5 и «Жигули», две пассажирки госпитализированы

  • 02 января 2019, 13:33
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В минувшее воскресенье, 30 января, в Речице столкнулись Citroen C5 и «Жигули». Авария оказалась нешуточной: двух женщин пришлось госпитализировать.

Как сообщили в УВД, 55-летний водитель на Citroen C5 не предоставил преимущество отечественному авто. Избежать столкновения не удалось.

В результате аварии две пассажирки «ВАЗ 2101» получили травмы. Они в больнице.





gomel.today
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Места: Речица (1406)

Метки: Авто (6195), Область (6354), Происшествия (13631)

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