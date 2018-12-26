В Речицком районе автомобиль столкнулся с лосем. Пострадали водитель и пассажир

  • 26 декабря 2018, 13:28
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 декабря в 17:50, сообщили Телерадиокомпании «Телевид» в ОГАИ Речицкого РОВД.

Водитель легкового автомобиля «Фольксваген Пассат» с двумя пассажирами двигался по автодороге Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица со стороны города Светлогорска в направлении города Речицы. На 112 км произошло столкновение с внезапно выбежавшим диким животным — лосем, после чего легковой автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где столкнулся с деревом.


В результате ДТП водитель автомобиля с травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Речицкая ЦРБ», 28-летняя пассажир — в травматологическое отделение.


По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.





Дняпровец
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