В Речицком районе автомобиль столкнулся с лосем. Пострадали водитель и пассажир
- 26 декабря 2018, 13:28
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Места: Речица (1404)
Метки: Авто (6172), Происшествия (13596), Область (6337)
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