В Речицком районе автомобиль столкнулся с лосем. Пострадали водитель и пассажир

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 декабря в 17:50, сообщили Телерадиокомпании «Телевид» в ОГАИ Речицкого РОВД.

Водитель легкового автомобиля «Фольксваген Пассат» с двумя пассажирами двигался по автодороге Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица со стороны города Светлогорска в направлении города Речицы. На 112 км произошло столкновение с внезапно выбежавшим диким животным — лосем, после чего легковой автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где столкнулся с деревом.





В результате ДТП водитель автомобиля с травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Речицкая ЦРБ», 28-летняя пассажир — в травматологическое отделение.





По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.



