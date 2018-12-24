В Речицком районе столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей и пассажир
- 24 декабря 2018, 09:26
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Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
Места: Речица (1403)
Метки: Авто (6165), Область (6334), Происшествия (13583)
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