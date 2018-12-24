В Речицком районе столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей и пассажир

ДТП произошло 22 декабря на автодороге «Октябрьский — Паричи — Речица» вначале девятого вечера.

— Автомобиль Dodge под управлением 29-летнего водителя, двигавшийся со стороны Речицы в направлении Светлогорска, при повороте налево начал тормозить, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Galaxy. Шедший попутно за ним автомобиль Audi столкнулся и с Dodge, и с Ford Galaxy, — рассказали подробности происшествия в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

58-летний водитель Ford Galaxy и 25-летний пассажир Dodge получили травмы и были госпитализированы. По ДТП проводится проверка.







