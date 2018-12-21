В Речицком районе пассажир такси ударил водителя молотком по голове и получил 8 лет

Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина П. 2000 года рождения, который обвинялся в покушении на убийство.

Установлено, что в апреле примерно в пять часов вечера, будучи в состоянии алкогольного опьянения и состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, находясь вблизи кладбища в д. Стасевке Речицкого района, П. нанес водителю такси несколько ударов молотком по голове. К счастью, потерпевший смог блокировать удары руками, и они не достигли своей цели.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя признал частично и показал, что вызвал такси, за рулем автомобиля находился его знакомый, с которым он был в нормальных отношениях. На авто они поехали на кладбище на могилу деда обвиняемого, затем побывали в старом доме деда, после чего опять приехали на кладбище. И вот здесь обвиняемый нанёс несколько ударов молотком по голове водителю. По словам обвиняемого, в тот день он был в состоянии алкогольного опьянения и не все действия может объяснить. Но в какой-то момент он опомнился и, увидев кровь на голове у потерпевшего, хотел ему оказать помощь, но тот отказался. Посадив обвиняемого в такси, они поехали в город в больницу. Также в зале суда обвиняемый пояснил, что не хотел убивать потерпевшего.

— Суд Речицкого района признал гражданина П. виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) и на основании части первой статьи 14 и части первой статьи 139 Уголовного Кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, — рассказал Николай Ласица, заместитель прокурора Речицкого района. — Также суд решил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего денежную компенсацию морального вреда 35 тысяч рублей.