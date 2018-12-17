В Речице маршрутка выехала на остановку с людьми — фотофакт

«Один маршрутчик стоял на проезжей части, а другой заехал прямо на остановку...», — сообщают очевидцы.

Причиной странного поведения водителей, по мнению жителей Речицы, является... конкуренция за пассажиров. Вопиющие снимки в сообществе «Речица Автопомощь» опубликовала Анжела Астапенко.

«Вчера при выходе с поезда Гомель-Речица ориентировочно время 21:40 наблюдала ситуацию, как наши Речицкие маршутчики конкурируют между собой, один маршутчик стоял на проезжей части, а второй заехал прямо на остановку...», — написала пользовательница соцсети.











