В Речице маршрутка выехала на остановку с людьми — фотофакт

  • 17 декабря 2018, 11:08
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«Один маршрутчик стоял на проезжей части, а другой заехал прямо на остановку...», — сообщают очевидцы.

Причиной странного поведения водителей, по мнению жителей Речицы, является... конкуренция за пассажиров. Вопиющие снимки в сообществе «Речица Автопомощь» опубликовала Анжела Астапенко.

«Вчера при выходе с поезда Гомель-Речица ориентировочно время 21:40 наблюдала ситуацию, как наши Речицкие маршутчики конкурируют между собой, один маршутчик стоял на проезжей части, а второй заехал прямо на остановку...», — написала пользовательница соцсети.







gomel.today
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Места: Речица (1401)

Метки: Авто (6143), Область (6310), Происшествия (13540)

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