Под Речицей водитель съехал в кювет и врезался в дерево, он погиб

9 декабря в 22.50 на автодороге М-10 недалеко от деревни Защебье в результате ДТП погиб мужчина 1951 года рождения.

По информации Госавтоинспекции автомобиль «Сеат» двигался со стороны Калинковичей в сторону Гомеля. На 139 км, на закруглении дороги, водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в правый кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.





Речицким РОСК проводится проверка всех фактов аварии, в данный момент установлено, что на автомобиле были установлены летние шины.