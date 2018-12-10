Под Речицей водитель съехал в кювет и врезался в дерево, он погиб

  • 10 декабря 2018, 10:44
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9 декабря в 22.50 на автодороге М-10 недалеко от деревни Защебье в результате ДТП погиб мужчина 1951 года рождения.

По информации Госавтоинспекции автомобиль «Сеат» двигался со стороны Калинковичей в сторону Гомеля. На 139 км, на закруглении дороги, водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в правый кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.


Речицким РОСК проводится проверка всех фактов аварии, в данный момент установлено, что на автомобиле были установлены летние шины.




Дняпровец
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