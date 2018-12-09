В Речице учащаяся колледжа тратила всю стипендию на спиртное, ее лишили права самостоятельно распоряжаться деньгами

В Речице учащаяся аграрного колледжа осталась без стипендии: ее лишили права самостоятельно распоряжаться деньгами из-за пьянства.

За последний год девушку дважды привлекали к административной ответственности — она распивала алкоголь в общественном месте. Учитывая, что на вредный досуг она тратила стипендию и состояла на учете у нарколога, суд пришел к решению — лишить девушку права распоряжаться деньгами, пока ей не стукнет 18 лет, сообщает «Дняпровец».