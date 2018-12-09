В Речице учащаяся колледжа тратила всю стипендию на спиртное, ее лишили права самостоятельно распоряжаться деньгами
- 09 декабря 2018, 08:26
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