В Речице проверили торговые точки, придорожные сервисы, рынки и объекты общепита. Нарушения нашли почти везде

  • 07 декабря 2018, 09:52
  • 947
  • 0


В ноябре под надзор речицкой санстанции попало 50 объектов, из них 38 — объекты торговли.

Как сообщает «Дняпровец», чаще всего нарушаются сроки хранения и реализации продуктов. В общей сложности в адрес субъектов хозяйствования было вынесено 30 рекомендаций по устранению нарушений. Оштрафовано 9 должностных лиц.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1394)

Метки: Общество (32447)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров