В Речицком районе погрузчик сбил пешехода, он в больнице

  • 06 декабря 2018, 11:38
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В среду утром на автодороге «Речица — Хойники» погрузчик «Амкадор» сбил 32-летнего пешехода.

Как сообщили в УВД, мужчина шел по проезжей части по ходу движения автомобилей, когда 40-летний водитель наехал на него.

Пешеход получил травмы и госпитализирован в районную больницу.




gomel.today
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Места: Речица (1393)

Метки: Авто (6101), Область (6275), Происшествия (13475)

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