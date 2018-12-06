В Речицком районе погрузчик сбил пешехода, он в больнице
- 06 декабря 2018, 11:38
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Места: Речица (1393)
Метки: Авто (6101), Область (6275), Происшествия (13475)
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