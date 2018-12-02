В Речицком районе муж запихал жене деньги в рот и избил до смерти

Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело по обвинению 42-летнего мужчины, проживающего в Холмече, в причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как удалось установить, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, днём в марте в ходе ссоры с женой избил её. Затем в продолжение своих преступных действий, проявляя цинизм, желая унизить женщину, схватил ее рукой за шею и запихнул потерпевшей в рот денежную купюру.

Вечером на следующий день опять избил жену, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых женщина впоследствии умерла.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично и рассказал, что с 2012 года проживал совместно с женой и несовершеннолетними детьми. Периодически между супругами происходили конфликты, в ходе которых он применял физическую силу в отношении супруги.

А вот в тот злополучный день, по словам обвиняемого, он женщину не бил, это она сама часто падала и ударялась. Ближе к вечеру он обнаружил, что супруга не подает признаков жизни, о чем обвиняемый и сообщил родственникам. А вот откуда на теле потерпевшей такое количество телесных повреждений, которые в том числе повлекли ее смерть, ему неизвестно.

Несмотря на фактическое отрицание обвиняемым своей вины, его виновность полностью подтвердилась показаниями потерпевшего и свидетеля, а также совокупностью предоставленных и исследованных судом нижеперечисленных доказательств по уголовному делу, оценивая которые суд признает их достоверными и достаточными для принятия окончательного решения по существу дела.

Так, отец умершей женщины рассказал в суде, что его дочь неоднократно избивал муж, но женщина не хотела привлекать его к ответственности и придумывала различные причины появления телесных повреждений. А вечером 6 марта обвиняемый позвонил родителям своей жены и попросил забрать детей из школы, чуть позже сказал, что супруга от него ушла. Тогда отец потерпевшей, заподозрив недоброе, пришел домой к обвиняемому и обнаружил тело дочери.

— Суд Речицкого района признал гражданина Л. виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и на основании части третьей статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет, — рассказала Екатерина Кашицкая, старший помощник прокурора Речицкого района. — Также мужчину признали виновным в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, и назначили ему наказание в виде лишения свободы на два года.

Путем частичного сложения наказаний окончательно обвиняемому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.