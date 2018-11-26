В Речице осудили мужчину, который 12 лет назад изнасиловал девушку-инвалида прямо на улице

В 2006 году было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки, инвалида детства.

Как тогда удалось выяснить следователям, она шла поздно вечером по улице и встретила молодого человека, который избил её и изнасиловал. Потерпевшую обнаружила женщина, которая услышала крики, вышла на улицу, увидела девушку и вызвала скорую помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело, изъяты биологические среды, велось расследование. Но найти преступника так и не удалось.

И вот в 2017 году по факту хулиганства был задержан мужчина, и, когда шло следствие, оказалось, что его геном совпал с геномом того, неизвестного молодого человека, которого 12 лет назад разыскивали за изнасилование.

Как нам рассказал заместитель прокурора Речицкого района Николай Ласица, все это стало возможным благодаря развитию технологий в области геномных исследований. В итоге мужчину задержали, дело возобновили. Судом Речицкого района он был осуждён на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.