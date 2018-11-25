Фотофакт: в Речице водитель снес два светофора и сбежал
- 25 ноября 2018, 14:58
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Места: Речица (1389)
Метки: Авто (6064), Область (6229), Происшествия (13416)
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