Фотофакт: в Речице водитель снес два светофора и сбежал

В субботу около шести часов утра на перекрестке Светлогорское шоссе — улица Нефтяников водитель снес два светофора. Решив, что дожидаться ГАИ — лишнее, он скрылся с места ДТП.

Об аварии сообщили в группе «Речица Автопомощь». По словам очевидцев, один светофор разбит, второй и вовсе «улетел».





Мнения местных жителей разделились. Одни оправдывают водителя, отмечая, что светофоры стоят близко к дороге. Другие уверены, удивляться нечему: «Это же Речица! То снесут, то друг друга не пропустят».

Примечательно, что немногим ранее, в пятницу около 11 вечера, на этом же перекрестке столкнулись два стареньких Volkswagen. «Правда, с меньшими повреждениями и последствиями», — отмечают свидетели.



