29-летний житель Речицкого района купил в интернете за биткоины наркотики и угощал ими друзей

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ в отношении 29-летнего жителя Речицкого района.

Согласно материалам дела, обвиняемый посредством переписки в интернете с неустановленным лицом договорился о приобретении альфа-PVP. Покупку особо опасного психотропного вещества мужчина оплатил путем электронного перевода биткойнов. Вскоре он получил электронное сообщение с адресом тайника, расположенного в Витебске.

После этого обвиняемый на поезде прибыл в Витебск, забрал из тайника не менее 22,14 грамма альфа-PVP, и приехал в Гомель. В поездке его сопровождал односельчанин. На обратной дороге мужчины неоднократно употребляли психотропное вещество из тайника.

На железнодорожном вокзале обвиняемого встретил знакомый, который по ранее достигнутой договоренности согласился подвезти его до Речицы. По пути в райцентр все трое, включая водителя, употребили психотропное вещество.





На территории Речицкого района правоохранители задержали указанных лиц по подозрению в возможной причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропного вещества, а также без права управления (лишен в 2016 году за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).