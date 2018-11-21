В Речице работнику «Гомельдрева» раздробило руку — подробности инцидента

В сентябре сотрудник «Гомельдрева» выполнял в Речице работы по очистке ленты линии производства плит МДФ. Однако тот день закончился несчастным случаем — мужчине раздробило руку. При каких обстоятельствах произошел несчастный случай и кто виновен в инциденте, сообщает портал «Дняпровец».

В тот день бригаде сообщили, что произошел частичный разрыв настилочной ленты, поэтому для ремонта ее следует освободить от находящегося на ней древесного волокна. Именно при уборке этого волокна и пострадал сотрудник: он находился под вращающимися вальцами настилочной машины, лежа на ленте на боку, и выпрямлял гофру. Вот тут-то и случилось ЧП.

Выяснилось, что начальник смены не провел инструктаж. Для уборки использовали промышленный пылесос, иногда приходилось работать вручную. Чтобы попасть внутрь линии, работники прибирались сквозь технологическое отверстие и убирали при вращающихся вальцах настилочной машины.

Если бы предварительно был проведен инструктаж и работников не пускали в опасную зону, несчастного случая можно было бы избежать. Теперь же за произошедшее придется нести ответственность начальнику смену.

Примечательно, что это не первый инцидент в этом году — ранее другой сотрудник этого предприятия также получил серьезную травму.