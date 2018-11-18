Речичанин избил мать и получил два года тюрьмы

Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении 58-­летнего мужчины, который обвинялся в избиении собственной матери.

Как удалось установить, речичанин поздно вечером с 21 на 22 апреля, находясь по месту жительства, инициировал ссору со своей престарелой матерью, инвалидом 2-­й группы 1935 года рождения, которая в силу имеющихся заболеваний находилась в беспомощном состоянии и не могла самостоятельно передвигаться, и избил ее, нанеся не менее 10 ударов руками и ногами по голове, рукам, ногам и другим частям тела.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и рассказал, что действительно у него с матерью состоялся разговор насчет квартиры, он спрашивал у матери, зачем она отдает свою пенсию сестре. Мать во время разговора сидела на кровати. Между ними произошла ссора, в ходе которой он допускает, что мог нанести матери 1–2 удара ладонью по лицу, но этого не помнит. Телесные повреждения матери не причинял, считает, что она сама билась головой о пол.

А вот потерпевшая нарисовала совершенно иную картину. Примерно за один день до того, как ее забрали в больницу, её выпивший сын стал ругаться, кричать и выгонять её из дома. Ругаясь, он подходил к ней и наносил удары кулаком в лицо, по голове. За один раз мог нанести один­-два удара, после чего отходил, затем снова возвращался и продолжал бить. Она ничего не делала, так как не могла встать и уйти. Пыталась защищаться, поднимая руку, но мужчина бил по рукам. Это продолжалось несколько часов. В какой момент и каким образом женщина оказалась на полу, она не помнит, так как от ударов периодически теряла сознание. Кроме неё и сына в квартире больше никого не было. Также пострадавшая рассказала, что и ранее сын неоднократно ее избивал.

Свидетель, дочь потерпевшей, в суде рассказала, что уже не первый год между братом и матерью происходят ссоры. А 22 апреля она пришла к матери утром и долго не могла попасть в квартиру. После того как брат открыл дверь, она увидела, что в комнате все вещи разбросаны, мать лежит на полу между кроватью и столиком на боку почти параллельно кровати, нога ее была подломлена, она была отекшая, по всему телу были кровоподтеки. Вокруг нее и на кровати были брызги крови. Женщина вызвала скорую помощь, а приехавшие фельдшеры посоветовали вызвать милицию. После этих слов обвиняемый хотел убежать через балкон, но сотрудники скорой помощи его остановили.

По словам дочери, потерпевшая женщина после избиения находилась в больнице три недели.

— Изучив все материалы дела, суд признал гражданина Г. виновным в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, не повлекших последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (истязание), совершенное в отношении заведомо для виновного престарелого лица, находящегося в беспомощном состоянии, — рассказала Екатерина Кашицкая, старший помощник прокурора Речицкого района. — На основании части 2 ст.154 Уголовного кодекса суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.