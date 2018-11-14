Под Речицей птенцы аистов не смогли улететь на юг и их приютили люди. Просто посмотрите на это

  • 14 ноября 2018, 13:25
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Фото – Приют для пострадавших животных «Островок»

Зимой в Беларуси не так просто выжить, поэтому многие птицы, в том числе, аисты улетают на теплый юг. Но некоторые не могут позволить себе путешествие.

Например, в деревне, что находится под Речицей, в гнезде аистов остались птенцы — они были слишком маленькие, чтобы самостоятельно улететь, поэтому «родители» оставили их «дома».

«Белсат» снял о птенцах сюжет. Как говорит героиня ролика — хозяйка выживших аистов —история, когда птенцы остаются в гнезде без родителей, а потом сами пытаются оттуда выбраться в поисках еды — абсолютно нормальная. Правда, многие птенцы не выживают.

Двое аистов оказались упертыми. Выбрались из гнезда и сами пришли к человеку за помощью. В деревне их приютили, накормили и познакомили с другими жильцами — кошками и собаками. Изначально женщина хотела отдать аистов в специальные учреждения, но там ей сказали, что «мест нет». Поэтому она оставила птиц у себя. Они прекрасно интегрировали в деревенскую жизнь, и даже стали приносить котам мышей.




Kyky.org
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Люди в материале: Светлана Ошека (5)

Места: Речица (1385)

Метки: Общество (32157), Область (6195)

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