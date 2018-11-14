В Речице вынесли приговор директору предприятия, где тракториста насмерть придавило спиленное дерево

Трагический случай произошел еще в феврале этого года. На тракториста, который занимался трелевкой леса, упало спиленное дерево.

Суд Речицкого района принял решение, что причиной смерти рабочего послужило «неудовлетворительная организация работы на лесосеке при валке деревьев». Как сообщает «Жыццё Палесся», 6 сентября суд признал виновным в нарушении законодательства о труде и охране труда директора предприятия ООО «ХольцЭкоХаус» В. Астапенко.

Суд приговорил виновного к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа и лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.