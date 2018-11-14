Не коррупция, а «нестандартные решения». В Речице судят экс-главу Лоевского района

В Речице судят бывшего председателя Лоевского райисполкома Сергея Дмитрова. 43-летнего экс-руководителя обвиняют во взятках и превышении служебных полномочий. Вину он не признает.

На момент своего задержания — в октябре 2017 года — Дмитров уже не работал руководителем Лоевского района — за месяц до того его кресло заняла Вероника Байкова. Кстати, в день ее назначения на должность районный совет депутатов вручил Дмитрову благодарственное письмо за добросовестный труд и весомый вклад в развитие Лоевщины. Об этом даже писала местная газета. А теперь бывшего чиновника судят за серьезные коррупционные преступления.

Первые эпизоды в уголовном деле Дмитрова датированы еще 2014 годом, когда он возглавлял филиал РУП «Гомельэнерго» «Дубрава-Агро» Светлогорского района. По версии следствия, будучи директором этого сельхозпредприятия, обвиняемый заключал договоры поставки и оказания услуг с тремя коммерческими структурами — и действовал при этом не всегда с выгодой для своего предприятия.

— При выборе поставщиков товаров и услуг для филиала «Дубрава — Агро» требования законодательства о закупках за счет собственных средств не соблюдались, конкурентные процедуры не проводились, а партнеры фактически выбирались директором предприятия самостоятельно. Притом что у филиала «Дубрава — Агро» в период с 2012 по 2015 год постоянно имелась просроченная кредиторская задолженность перед другими поставщиками за товары, работы и услуги, Дмитров вовремя рассчитывался лишь с коммерсантами. И даже авансировал услуги и поставки товаров от них на полгода вперед, — отмечает гособвинитель Николай Белорусов.

Следующий эпизод относится к 2016 году, когда Дмитров уже занимал должность председателя райисполкома. Схема та же, но масштабы шире. Теперь в ней участвовало не одно предприятие, а несколько. Все они выбирали поставщиков, на которых им указывал глава района. И снова в деле фигурируют уже знакомые коммерческие фирмы. Рассчитываться местным хозяйствам с ними нужно было без задержек. У кого не было денег — отдавали скот.

— Предприятия по указанию главы района осуществляли отгрузку скота как в счет уже поставленного товара (например, запчастей к технике), так и в счет авансовых платежей за еще только планируемые поставки. Причем, заключая договоры с коммерческими фирмами, руководители сельхозпредприятий даже не знали стоимости поставляемых запчастей — узнавали лишь какое-то время спустя. Цены на них были необоснованно завышенными, — рассказывает суду сторона обвинения.

По указанию Дмитрова с июля по сентябрь были заключены договоры о перечислении более 60 тыс. рублей со счета ОАО «Милкавита» за поставленное молоко на счета все тех же коммерческих структур.

Эти привилегии, которые от Дмитрова получали представители коммерческих предприятий, по версии следствия, щедро вознаграждались.

Так весной 2014 года он получил взятку в виде сруба бани и детской песочницы, которые были установлены на участке, принадлежащем супруге. Весной 2017 года Дмитрову подарили гараж в Светлогорске. Предоставленную одним из автосервисов по просьбе знакомых руководителю района коммерсантов услугу по ремонту его личного Opel Zafira следователи расценили как взятку.





Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на 5 лет.

Адвокат же Дмитрова Александр Баранов настаивает, что обвиняемого нужно оправдать. По его мнению, «нестандартные действия экс-чиновника преступными называть нельзя», так как они позволили не только сохранить предприятия района, но и вывести их на более высокие показатели.

— Альтернатива, предложенная Дмитровым, для многих стала настоящим спасением. К примеру, государственные поставщики запчастей просто отказывали предприятиям из-за наличия у них огромных долгов. Да и живых денег у тех не было. Коммерческие же структуры шли им навстречу.

Решение Дмитрова о сдаче коммерсантам скота являлось, по мнению его адвоката, единственным выходом отремонтировать в хозяйствах технику и улучшить материально-техническую базу. «До Дмитрова корма в хозяйствах района закупали за сумасшедшие деньги, при нем в 2017 году на это уже не тратились, а заготавливали самостоятельно — не это ли результат эффективной работы?» — подытожил защитник.

23 ноября обвиняемый выступит с последним словом, после чего ему огласят приговор .