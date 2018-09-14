В Речице выпивали два пожилых мужика: один полез в драку, второй вспорол ему живот

Ночью 7 сентября в приёмное отделение ЦРБ доставлен 57-летний житель деревни Первое мая с резаными ранами живота справа и алкогольной интоксикацией.

Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, предварительно установлено, что травмы пострадавший получил от 64-летнего пенсионера, проживающего в Речице. Мужчины выпивали, после принялись ссориться. Тот, что помоложе, по словам речичанина, бросился драться. Не зная, как «отмахаться» от буяна, пенсионер схватился за нож. Оба участника инцидента не судимы ранее.