В Речице мотоциклист при обгоне не заметил поворотник и попал в больницу — фотофакт

  • 12 сентября 2018, 12:22
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ДТП с участием мотоцикла «Хорс Z-150» и «Киа Соренто» случилось 11 сентября примерно в 18:30.

На перекрестке улиц Западный объезд и Змитрока Бядули мотоциклист не обратил внимания на включенный поворотник попутной легковушки, пошел на обгон и попал под колеса девушки-водителя.

Мотоциклиста с травмами госпитализировали в «Центральную районную больницу», сообщает УВД Гомельского облисполкома.


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