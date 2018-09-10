«Сфоткал — получи ответку». В Речице хулиганы в очередной раз испортили радар

Речицкие хулиганы не могут пройти мимо радаров: то краской обольют, то антенну сломают. Вот и в минувшие выходные не повезло очередному датчику скорости — его «убили в упор», сообщает паблик «Речица Автопомощь».

Недалеко от деревни Рудня речичан привлекла сломанная направленная антенна 3G на радаре. Однако, подойдя поближе, оказалось, что все еще хуже: радар кто-то «убил» в упор.





Автолюбители вспоминают, что это не первый инцидент. В сентябре прошлого года злоумышленники облили радар краской. Чем в тот раз окончилось разбирательство, история умалчивает, однако известны случаи, когда за испорченный радар белорусам приходилось нести ответственность.





Так, например, в далеком 2015 году в Быховском районе двое мужчин выдрали радар из земли, отвезли его в лес и сожгли. Но выйти сухими из воды не удалось — их оштрафовали на 400 миллионов неденоминированных рублей.

Поэтому, прежде чем шутить, еще раз задумайтесь: не слишком ли велика цена глупой выходки?