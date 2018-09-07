В Речице будут судить двух руководителей, которые переложили штрафы ГАИ на подчиненных

  • 07 сентября 2018, 10:15
  • 1616
  • 0


Суд Речицкого района рассмотрит уголовные дела в отношении двух должностных лиц сельскохозяйственных предприятий. По информации пресс-службы Гомельского областного суда, руководители обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК).

Как стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры, руководители сельскохозяйственных предприятий переложили штрафы за превышение скорости на подчиненных. В 2017 году начальники превысили скорость. Нарушение было зафиксировано при помощи специального технического средства с функцией фотосъемки. Информация о превышении скорости поступила на предприятия.

Чтобы избежать ответственности, руководители представили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы их водители были в тот момент за рулем служебных автомобилей. Они и были наказаны штрафами.

В отношении двух должностных лиц за злоупотребление служебными полномочиями были возбуждены уголовные дела.

Рассмотрение дел пройдет 7 сентября в суде Речицкого района, в 10.30 и 14.30.


Алена Германович, БелаПАН
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1342)

Метки: Криминал (10523), Область (5916)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое