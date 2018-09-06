«Я не работаю в МЧС уже 10 лет, но во сне смог отличить звук горящего шифера от фейерверка». Речичане, спасшие детей из горящего дома, рассказали о ночном пожаре

В Речице после полуночи в частном секторе загорелся дом. Одни, услышав странный звук на улице, подумали, что это фейерверк. Но кто-то из соседей забил тревогу, вся улица сбежалась к горящему дому.





Двое мужчин, соседи по улице, не стали ждать приезда спасателей, проникли внутрь и вытащили детей из горящего дома. Ими оказались профессиональные спасатели — Владимир Климович, подполковник внутренней службы МЧС, а также его бывший коллега, Олег Ворошилин. Мы решили встретиться с ними, чтобы узнать подробности той ночи.

Олег и Владимир не только соседи по улице — когда-то они работали в одной спасательной части. Последние 10 лет Олег трудится на Метизном заводе, а Владимир Климович — главный специалист отдела МЧС. На тушение пожаров оба выезжали достаточно давно, но 16 и 11 лет профессионального опыта помогли в ночь пожара довести действия мужчин до автоматизма.

На вопрос «Как так получилось, что со всей улицы только вы вдвоем начали спасать детей?» мужчины сначала молчат, потом скромно улыбаются. И только через несколько других вопросов начинают рассказывать о том, почему кто-то снимал на телефон, кто-то звонил в МЧС, а они в это время проникали в дом и выносили детей на улицу. К слову, оба соседа не видят ничего сверхгеройского в том, что случилось ночью на пожаре.





Владимир: «Ночью кто-то сообщил всем, что на улице пожар. Я оделся, выбежал. Когда прибежал, Олег уже был там. По дороге позвонил в 101. Мне сказали, уже в курсе, машина выехала. Горел дом напротив подстанции, соседи по улице были сильно напуганы из-за этого. Все стояли на пригорочке, близко к дому никто не подходил. Я подбежал к дому, начал пытаться открыть калитку, она была закрыта на ключ. Вероятно, это все стечение обстоятельств, но через какое-то время она поддалась и открылась. Возможно, просто петли сошли, я ее сильно расшатал».





Олег: «Я спал дома. Сначала подумал, что фейерверк. Звук был очень похож. Я не работаю в МЧС уже 10 лет, но даже во сне смог отличить звук горящего шифера от фейерверка. Как был в шортах, только кофту накинул наверх, так и побежал вниз по улице. Пока Владимир пытался открыть калитку, я перепрыгнул через забор. Хорошо, что сам дом был открыт. Я кричу „Дом открыт!“, а мне в ответ — „Значит нужно заходить!“. Ну, я и пошел! У меня же подполковник за спиной. Переступил через порог, знал, что там дети, начал кричать в темноту. В полумраке увидели ребенка, потом нашли второго. На тот момент огнем была охвачена крыша, внутри дома открытого огня не было».





Владимир: «Олег передал мне ребенка, я вынес его и отдал его в толпу. За вторым мы зашли вместе. Нашли и снова передали в толпу. Потом девочка начала звать бабушку. Ее мы нашли на веранде, она была укрыта курткой. Мы под руки ее вывели, спасатели уже были на месте, начали тушить крышу. Когда мы выводили бабушку, уже стояла „скорая“, дети были в машине. Бабушка даже пыталась уговорить нас, чтобы ей отдали детей. Но врачи отвезли их на ночь в детское отделение».









Статистика пожаров неумолимо свидетельствует о том, что дома горят, и горят они со всеми жильцами внутри. В подобной ситуации может оказаться кто угодно. Почему же именно они, а не другие соседи, рисковали, спасая детей? О чем думали мужчины, когда вбегали в горящий дом?

Олег: «Бывших пожарных не бывает, как мне кажется. Я проработал в МЧС 11 лет. Благодаря нашему руководству, которое нас тренировало, даже спустя столько лет вне профессии, я четко знал, что я должен делать. А тем более, когда рядом мой бывший начальник».

Владимир: «В 1991 году в Ленинграде я пошел учиться в Высшую пожарную техническую школу, потом перевелся в Минск. С 1995 года по 2011 я был непосредственно на службе. В ту ночь ни Олег, ни я не остались спать. Так сложились обстоятельства, что нам повезло. А если бы двери в дом были бы закрыты? У нас же ни ломов, ни топоров не было с собой».





Если действия спасателей отработаны как часовой механизм, то, что происходит с инстинктом самосохранения? Где тот момент, когда страх уходит на второй план?

Владимир: «Все происходит автоматом. Я поступил в 16 лет. Первый пожар я помню, был азарт. Страх обычно наступает после, когда уже приезжаешь домой и начинаешь осознавать произошедшее. Я помню, когда тушили ПДО много лет назад, с вечера до обеда следующего дня. Плита перекрытия упала прямо перед заходом спасателей внутрь, взорвалась конвейерная лента. Мы тогда еще всю ночь бегали по какому-то деревянному настилу, а когда уже все потушили, увидели, что всю ночь вокруг этого настила было раскаленное масло. Человек привыкает ко всему, даже к такому стрессу».





Поступком спасателей гордится вся пожарная станция. Когда коллеги узнали о том, что ночью Олег и Владимир спасли детей из огня, каждый сотрудник подошел и пожал руку в знак уважения и благодарности. Ситуации, когда сотрудники МЧС в свое нерабочее время помогают людям, хоть и не часто происходят, но о каждом таком случае знают и стараются максимально отблагодарить сослуживцев, премировать и наградить. Не исключение и ночное происшествие.





В 2017 году Речицкая служба МЧС ликвидировала 37 пожаров, в 2018 — 34 случая. Ежедневно машины спасателей выезжают на вызовы до 15-20 раз.

Если вы стали свидетелем пожара, проявить свой гражданский долг можно по единому номеру пожарных и спасателей: с мобильного телефона — 101, со стационарного — 01. Вы можете связаться со службами экстренной помощи по телефону 112 даже в том случае, если ваш номер заблокирован за неуплату или в телефон не вставлена SIM-карта.