В Речице на заводе многодетному отцу зажало руку оборудованием, есть риск остаться без кисти

Несколько дней назад ночью на деревообрабатывающем заводе в Речице пострадал рабочий: ему зажало руку оборудованием.

По имеющейся у редакции «Сильных Новостей» информации, среди ночи мужчина отправился убирать чужую линию. Ограждения не стали для него препятствием. Он перелез их и начал чистить шлангом от пылесоса волокно. Вот тут-то и произошел несчастный случай: затянуло и шланг, и его руку.

Мужчина госпитализирован. Проводится проверка.