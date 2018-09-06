В Речице на заводе многодетному отцу зажало руку оборудованием, есть риск остаться без кисти

  • 06 сентября 2018, 13:43
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Фото БелТА

Несколько дней назад ночью на деревообрабатывающем заводе в Речице пострадал рабочий: ему зажало руку оборудованием.

По имеющейся у редакции «Сильных Новостей» информации, среди ночи мужчина отправился убирать чужую линию. Ограждения не стали для него препятствием. Он перелез их и начал чистить шлангом от пылесоса волокно. Вот тут-то и произошел несчастный случай: затянуло и шланг, и его руку.

Мужчина госпитализирован. Проводится проверка.


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Места: Речица (1341)

Метки: Происшествия (12823), Область (5908)

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