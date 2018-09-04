Речичанин сфотографировался в кителе и фуражке. Спустя 14 лет его едва не оштрафовали

Много лет назад, в далеком 2004 году, Денис, побывав в гостях у товарища, который уже отдал долг родине, решил примерить его парадный китель и фуражку, а заодно и сфотографироваться. Все бы ограничилось снимком на память, если бы речичанин не выложил фото в социальных сетях.

В мае этого года 33-летний мужчина разместил фотографию в одном из местных сообществ. Однако снимок в форменном обмундировании вооруженных сил не всем пришелся по вкусу. Не прошло и недели, как к Денису наведались «гости» с обыском, искали «следы административного правонарушения». Ушли с пустыми руками, ничего так и не нашли.





Но административное дело тем не менее завели: Денис был вынужден доказывать, что фото давнее, да и надевалась форма исключительно для снимка, а сам он ее никогда не носил.

20 июня состоялся суд. Мужчина вину не признал. Со своей стороны парень приобщил ряд доказательств, среди которых были и страницы из словаря русского языка С.И. Ожегова, где истолковывалось значение слова «ношение».

Все круги ада, которые пришлось пройти Денису, прежде чем была доказана его невиновность, остались позади. Административное дело прекратили, потому как суд пришел к выводу, что форму военнослужащего парень все же не носил и вреда никому не причинил.

Постановление вступило в законную силу.







