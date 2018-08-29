Ночью в Речице чуть не сгорели бабушка и двое внуков, их спасли соседи

Сегодня ночью в Речице при пожаре чудом спаслись бабушка и двое внуков. Помощь пришла от соседей: мужчина услышал, как лопается шифер на кровле соседнего дома, и тут же рванул на помощь.

Когда мужчина вошел в дом, там мирно спали 8-летний мальчик и 4-летняя девочка. И детей, и бабушку он вывел на улицу и вместе с ними дождался спасателей.

Выяснилось, что сосед по долгу службы не мог остаться в стороне от чужой беды — он оказался подполковником МЧС.





Ни пожилая женщина, ни внуки не пострадали.

Проводится проверка. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки, сообщили в ведомстве.