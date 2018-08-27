В Речице утонул рыбак

  • 27 августа 2018, 15:07
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Трагически окончилась рыбалка в пятницу, 24 августа, для 42-летнего жителя Речицы. Мужчина рыбачил на Днепре в черте города.

Как рассказал председатель районной организации ОСВОД Анатолий Звертовский, в какой-то момент находившиеся неподалеку любители рыбной ловли заметили отсутствие вышеуказанного речичанина. В 14.55 поступил звонок на спасательную станцию. Спустя какое-то время спасатели подняли на сушу тело утонувшего мужчины. 

Причина гибели рыбака устанавливается.


Дняпровец
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Места: Речица (1335)

Метки: Происшествия (12733), Область (5871)

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