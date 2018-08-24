В Речицком районе милиционеры задержали мужчину, который перевозил 11 граммов мощного синтетического психостимулятора

22 августа в 17:50 милиционеры задержали жителя Озерщины, который перевозил в своем автомобиле 11 граммов синтетического психотропа альфа-PVP.





Для того, чтобы задержать предполагаемого наркоторговца, пришлось задействовать ГАИ и ОМОН. Для задержания выбрали мост через Днепр, там идет сужение дороги и ограничение скорости. После остановки машины бойцы спецподразделения провели силовой захват нигде не работающего жителя речицкого пригорода.





При обыске у него нашли несколько свертков и банку с веществом. Экспертиза подтвердила, что в одном из свертков находился альфа-PVP. По остальным сверткам уже назначены экспертизы.





Как сообщает сайт УВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков по третьей части статьи, которая предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.