Как жители Речицкого района садятся за руль, выпив при этом бутылку водки: «Я не могу стоять, могу только ехать»

Проблема нетрезвых водителей всегда была и, к сожалению, остается острой. Несмотря на принимаемые меры, далеко не все участники дорожного движения понимают степень риска и тяжесть последствий, которые могут повлечь за собой употребление алкоголя. Есть ли смысл повторять прописные истины про заторможенность реакции, невозможность адекватно воспринимать ситуацию за рулем и другие особенности езды подшофе?

За три дня — с пятницы 17 августа до воскресенья 19 августа — в Речицком районе были зарегистрированы семь водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Градус проблемы

Около 23.00 17 августа на автодороге Речица — Хойники водитель «Мерседеса» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. За рулем находился речичанин 1949 года рождения, в крови которого было обнаружено свыше 2,5 промилле алкоголя (примерно бутылка водки).

Но это сухая сводка, по словам очевидцев, водитель «Мерседеса» пытался обогнать лесовоз, выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с двигающимся навстречу авто.

В этот же день второй нетрезвый водитель, недалеко от деревни Ведрич, увидев впереди автомобиль ГАИ, попытался резко развернуться, чем привлек внимание инспекторов. Оказалось, водитель также находился за рулем подшофе. «А что в этом такого?» — удивлялся мужчина, видимо, не осознавая последствий совершенного правонарушения. По его словам, в обед он выпил литр пива, а вечером ему срочно понадобилось поехать к друзьям.

Всего в этом году в Речицком районе выявлено 119 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, это минус 60. Значит, проводимая работа инспекторов все-таки дает свои плоды, хочется надеяться, что вскоре мы придём к нулевому показателю.

Море по колено

Не стесняются жители Речицкого района в алкогольном опьянении садиться за руль мотоциклов и велосипедов с подвесным двигателем. Один такой «велосипедист» с 1,9 промилле алкоголя ехал от брата, где помогал тому по хозяйству и, естественно, «плотно поужинал».

12 августа примерно в 13.00 в районе деревни Подмостье по полю двигался трактор МТЗ. Он привлек внимание работников сельхозпредприятия, ведь трактор личный, что он делает на поле — непонятно, да и водитель «едет как-то не так». На место были вызваны инспекторы ГАИ, и, как оказалось, не зря. В кабине трактора находилось двое мужчин, при этом пассажир уже спал, а водитель пытался рулить. Здесь же на полу валялись две бутылки: одна пустая, а другая с водкой. Когда инспекторы попросили водителя выйти из кабины, мужчина признался: «Я не могу стоять, могу только ехать». В крови у горе-тракториста было обнаружено 2 промилле алкоголя.

— К сожалению, ни печальная статистика, ни возможные наказания не останавливают пьяных от того, чтобы сесть за руль. Вдумайтесь, на выходных мы в среднем задерживаем четверых нетрезвых водителей, — комментирует Сергей Пырх, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД. — Но самая главная проблема в том, что из-за пьяных водителей в основном страдают невинные люди: пассажиры, велосипедисты, пешеходы, среди которых немало детей. А виновники аварий остаются живы-здоровы, ведь пьяному — море по колено! В таком состоянии им не страшны ни наказания, ни возможные последствия. Таких водителей остановить от преступных действий может только гражданский долг близких людей или просто окружающих, которые стали свидетелями и вовремя вызвали сотрудников милиции.