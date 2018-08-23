ДТП в Речицком районе: пострадали молодая мама и ее 3-месячная дочь

Ребенок ехал в детском кресле, но девочку не пристегнули ремнями безопасности.

Молодая женщина и ее трехмесячная дочь получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Речицком районе, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 21:00 на 96-м километре автотрассы М-10 Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин.

«Столкнулись Volkswagen Passat и автомобиль ГАЗ-53, который стоял в левой полосе по ходу движения», — сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что в аварии травмы получили 23-летняя женщина и трехмесячная девочка, которые ехали на заднем сиденье Volkswagen. Пи этом ребенок был в детском кресле, но девочку ремнями безопасности не пристегнули.

Пострадавшие были доставлены машиной скорой в Речицкую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.