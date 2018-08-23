ДТП в Речицком районе: пострадали молодая мама и ее 3-месячная дочь
- 23 августа 2018, 16:34
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Места: Речица (1332)
Метки: Авто (5685), Происшествия (12699)
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