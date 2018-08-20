В Речицком районе 20-летний парень едва не зарезал собутыльника, он задержан

151 Грызуны, насекомые и просроченное мясо: прокуратура области проверила детские лагеря Прокуратура области проверила организацию детского досуга и оздоровления. Не обошлось и без серьезных нарушений....

173 Фотофакт: под Светлогорском фура протаранила «девятку» с маленьким ребенком Около 18 часов 19 августа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки. Известно, что, помимо водителя, в «девятке» были женщина и&nb...

578 В Гомеле в субботу выпало более половины среднемесячной нормы осадков В субботу Гомель в очередной раз затопило. И не удивительно. Оказывается, в этот день выпало более половины среднемесячной нормы осадков: 50 мм при норме 91 мм....

2252 То солнце, то дождь. Погода в Гомеле на неделю После дождливых выходных в Гомель вновь вернулись солнечные дни. Впрочем, жарко на этой неделе не будет, однако комфортные летние будни обеспечены....

559 В Москве состоялась сходка воров в законе, на которой выбрали «главного вора России» Сходка вожаков криминального мира, на которой определялся держатель всемирного «общака» русской мафии, прошла в Лужниках....