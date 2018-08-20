В Речицком районе 20-летний парень едва не зарезал собутыльника, он задержан

  • 20 августа 2018, 09:40
  • 209
  • 0


В субботу около 23.00 в деревне Ведрич чудом удалось избежать смертельной трагедии: между собутыльниками завязалась потасовка, и один из них пустил в ход нож.

В пресс-службе МВД сообщили, что 20-летний парень ударил 29-летнего знакомого ножом в грудь. Вовремя подоспели медики, на данный момент мужчина в больнице.

А вот его товарищу придется ответить перед судом, он задержан.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1331)

Метки: Криминал (10401), Область (5838)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое