В Речице директор предприятия несколько лет не платил по кредиту, возбуждено уголовное дело

  • 20 июня 2018, 12:52
  • 402
  • 0


В отношении директора одного из речицких предприятий возбуждено уголовное дело: он подозревается в «уклонении от погашения кредиторской задолженности».

Местный портал «Дняпровец» сообщил, что нарушать закон руководитель начал в ноябре 2015 года. С тех пор сумма задолженности достигла более 17 000 рублей. Отмечается, что директор имел реальную возможность погасить долги, но по ряду причин не стал этого делать.

Ведется следствие.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1292)

Метки: Криминал (10047), Область (5625)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


Самое читаемое