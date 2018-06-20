В Речице директор предприятия несколько лет не платил по кредиту, возбуждено уголовное дело

В отношении директора одного из речицких предприятий возбуждено уголовное дело: он подозревается в «уклонении от погашения кредиторской задолженности».

Местный портал «Дняпровец» сообщил, что нарушать закон руководитель начал в ноябре 2015 года. С тех пор сумма задолженности достигла более 17 000 рублей. Отмечается, что директор имел реальную возможность погасить долги, но по ряду причин не стал этого делать.

Ведется следствие.